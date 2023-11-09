Мусорные полигоны в России начнут мониторить с помощью беспилотников

Мусорные полигоны в России будут мониторить с помощью беспилотников. Систему удаленного мониторинга Российский экологический оператор (РЭО) планирует внедрить до декабря 2023 года, рассказал 9 ноября «Ведомостям» гендиректор РЭО Денис Буцаев. Пилотными регионами станут КПО «Алексинский карьер» в Московской области и полигон ТКО «МАГ-1» в Нижегородской области.



Технология мониторинга исключает человеческий фактор. Полеты будут проходить автоматически по заранее заданному маршруту. В будущем беспилотник будет вылетать по заранее составленному графику и возвращаться в порт. Подобным образом также можно мониторить объекты по переработке вторсырья, говорит Буцаев.

