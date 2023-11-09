Мусорные полигоны в России начнут мониторить с помощью беспилотников

Мусорные полигоны в России будут мониторить с помощью беспилотников. Систему удаленного мониторинга Российский экологический оператор (РЭО) планирует внедрить до декабря 2023 года, рассказал 9 ноября «Ведомостям» гендиректор РЭО Денис Буцаев. Пилотными регионами станут КПО «Алексинский карьер» в Московской области и полигон ТКО «МАГ-1» в Нижегородской области.
Технология мониторинга исключает человеческий фактор. Полеты будут проходить автоматически по заранее заданному маршруту. В будущем беспилотник будет вылетать по заранее составленному графику и возвращаться в порт. Подобным образом также можно мониторить объекты по переработке вторсырья, говорит Буцаев.
Впоследствии беспилотники можно использовать для контроля строительных работ, а также рекультивации и эксплуатации объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, добавил гендиректор РЭО.
Эксперты указывают, что подобным образом можно проверять степень уплотнения мусора на полигоне, следить, чтобы высота ячеек для хранения отходов не превышала допустимые нормативы, а также анализировать выбросы вредных газов без риска для персонала.
Поставлять беспилотные системы будет компания «Русдронопорт». Ее директор Николай Ряшин пояснил «Ведомостям», что в рамках эксперимента РЭО будет проводить регулярный экомониторинг объектов.