    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, южн

    755мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.2eur98.44

    Мусорные полигоны в России начнут мониторить с помощью беспилотников

    920
    7 комментариев

    Мусорные полигоны в России будут мониторить с помощью беспилотников. Систему удаленного мониторинга Российский экологический оператор (РЭО) планирует внедрить до декабря 2023 года, рассказал 9 ноября «Ведомостям» гендиректор РЭО Денис Буцаев. Пилотными регионами станут КПО «Алексинский карьер» в Московской области и полигон ТКО «МАГ-1» в Нижегородской области.

    Технология мониторинга исключает человеческий фактор. Полеты будут проходить автоматически по заранее заданному маршруту. В будущем беспилотник будет вылетать по заранее составленному графику и возвращаться в порт. Подобным образом также можно мониторить объекты по переработке вторсырья, говорит Буцаев.

    Впоследствии беспилотники можно использовать для контроля строительных работ, а также рекультивации и эксплуатации объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, добавил гендиректор РЭО.

    Эксперты указывают, что подобным образом можно проверять степень уплотнения мусора на полигоне, следить, чтобы высота ячеек для хранения отходов не превышала допустимые нормативы, а также анализировать выбросы вредных газов без риска для персонала.

    Поставлять беспилотные системы будет компания «Русдронопорт». Ее директор Николай Ряшин пояснил «Ведомостям», что в рамках эксперимента РЭО будет проводить регулярный экомониторинг объектов.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close