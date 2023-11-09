    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, южн

    755мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.2eur98.44

    Суд привлек к ответственности бассейн «Петроградец» после случая менингита

    4835
    6 комментариев

    Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Спортивный клуб «Петроградец» за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Об этом 9 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов.

    После того, как у посетителя бассейна был зафиксирован серозный менингит, Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование причин заболевания и 24 октября осмотрел спортклуб на улице Льва Толстого, 8. Было выявлено множество нарушений, вот только некоторые их них:

    • не проводился лабораторный контроль воды в бассейнах, остаточного содержания обеззараживающих реагентов (хлор), PH, а также температуры воздуха;
    • не проводился лабораторный контроль в процессе эксплуатации бассейнов в соответствии с программой производственного контроля за состоянием воздуха в зоне дыхания пловцов;
    • не было системы дозирования дезинфицирующего средства;
    • не представлена информация о проверке эффективности работы вентиляции;
    • не было инструкции или регламента приготовления рабочего раствора, а также регистрационного удостоверения на используемое обеззараживающее средство;
    • прием медсестры учреждения осуществляется в приспособленном помещении без заключения о соответствии и лицензии на осуществляемый вид деятельности;
    • система, обеспечивающая водообмен в бассейне, не была оборудована расходомерами или иными приборами, позволяющими определить количество рециркуляционной воды и свежей водопроводной воды, поступающей в ванну бассейна.

    Представитель спортклуба пояснил, что большая часть нарушений уже устранена, и представил документы. Отягчающих обстоятельств суд не установил. Смягчающими обстоятельствами счёл признание вины, раскаяние в содеянном, оперативное устранение нарушений. В итоге было назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

    Спортивный клуб «Петроградец» — это комплекс, который включает несколько помещений: плавательный бассейн, малый бассейн, тренажерный зал, большой зал групповых упражнений, малый зал групповых упражнений, зал борьбы, зал тхэквондо. Там занимаются взрослые и дети.

    Напомним, в середине октября вспышка менингита была зафиксирована в Академической гимназии № 56 имени М.Б. Пильдес в том же Петроградском районе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МенингитБассейнРоспотребнадзорСуд
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close