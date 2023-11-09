Суд привлек к ответственности бассейн «Петроградец» после случая менингита

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Спортивный клуб «Петроградец» за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Об этом 9 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов.
После того, как у посетителя бассейна был зафиксирован серозный менингит, Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование причин заболевания и 24 октября осмотрел спортклуб на улице Льва Толстого, 8. Было выявлено множество нарушений, вот только некоторые их них:
- не проводился лабораторный контроль воды в бассейнах, остаточного содержания обеззараживающих реагентов (хлор), PH, а также температуры воздуха;
- не проводился лабораторный контроль в процессе эксплуатации бассейнов в соответствии с программой производственного контроля за состоянием воздуха в зоне дыхания пловцов;
- не было системы дозирования дезинфицирующего средства;
- не представлена информация о проверке эффективности работы вентиляции;
- не было инструкции или регламента приготовления рабочего раствора, а также регистрационного удостоверения на используемое обеззараживающее средство;
- прием медсестры учреждения осуществляется в приспособленном помещении без заключения о соответствии и лицензии на осуществляемый вид деятельности;
- система, обеспечивающая водообмен в бассейне, не была оборудована расходомерами или иными приборами, позволяющими определить количество рециркуляционной воды и свежей водопроводной воды, поступающей в ванну бассейна.
Представитель спортклуба пояснил, что большая часть нарушений уже устранена, и представил документы. Отягчающих обстоятельств суд не установил. Смягчающими обстоятельствами счёл признание вины, раскаяние в содеянном, оперативное устранение нарушений. В итоге было назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Спортивный клуб «Петроградец» — это комплекс, который включает несколько помещений: плавательный бассейн, малый бассейн, тренажерный зал, большой зал групповых упражнений, малый зал групповых упражнений, зал борьбы, зал тхэквондо. Там занимаются взрослые и дети.
Напомним, в середине октября вспышка менингита была зафиксирована в Академической гимназии № 56 имени М.Б. Пильдес в том же Петроградском районе.