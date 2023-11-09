Тёплый атмосферный фронт идёт на Петербург. Туман мешает водителям

Одинаковую погоду последних дней утром 9 ноября разнообразил туман. ГУ МЧС по Петербургу предупреждает, что в ближайшие 1–3 часа из-за тумана видимость местами не будет превышать 500 метров.
Вообще же, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 ноября в Петербурге плюс 6–8 градусов, временами небольшой дождь. Ветер южных направлений слабый.
«Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди. <...> Атмосферное давление будет слабо расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
10 и 11 ноября ожидается 5–7 градусов, возможны небольшие дожди.