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    Тёплый атмосферный фронт идёт на Петербург. Туман мешает водителям

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    Одинаковую погоду последних дней утром 9 ноября разнообразил туман. ГУ МЧС по Петербургу предупреждает, что в ближайшие 1–3 часа из-за тумана видимость местами не будет превышать 500 метров.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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    Вообще же, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 ноября в Петербурге плюс 6–8 градусов, временами небольшой дождь. Ветер южных направлений слабый.

    «Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди. <...> Атмосферное давление будет слабо расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    10 и 11 ноября ожидается 5–7 градусов, возможны небольшие дожди.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

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