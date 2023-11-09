Беспилотник атаковал курский маслодельный комбинат, кассетные боеприпасы повредили производство

Беспилотный летательный аппарат атаковал маслодельный комбинат в городе Судже Курской области. Никто не пострадал. Об этом 9 ноября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале . По его словам, БПЛА сбросил три кассетных боеприпаса.

«Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы», — отмечает Старовойт.



Он напомнил, что о найденных обломках надо сообщать в службу «112». Приближаться к ним нельзя.

