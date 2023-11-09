    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    0 м/с, штиль

    754мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.2eur98.44

    Беспилотник атаковал курский маслодельный комбинат, кассетные боеприпасы повредили производство

    1501
    10 комментариев

    Беспилотный летательный аппарат атаковал маслодельный комбинат в городе Судже Курской области. Никто не пострадал. Об этом 9 ноября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале. По его словам, БПЛА сбросил три кассетных боеприпаса.

    «Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы», — отмечает Старовойт.

    Он напомнил, что о найденных обломках надо сообщать в службу «112». Приближаться к ним нельзя.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    Гость09 Ноя 2023 в 09:31
    Пальмовое масло цело ?
    +0−0
    Гость09 Ноя 2023 в 09:30
    может конкуренты?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close