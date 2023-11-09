Предполагаемый торговец людьми устроил страшное ДТП в США, много жертв

Восемь человек погибли в результате ДТП недалеко от Бейтсвилля в Техасе, США, 8 ноября. Один из водителей — предполагаемый торговец людьми, он пытался скрыться от правоохранителей.
Как сообщает NBC со ссылкой на департамент общественной безопасности Техаса, 21-летний водитель «Хонды» врезался в «Шевроле», и начался пожар.
Погибли все люди в обеих машинах — шесть человек в «Хонде» и двое в «Шевроле». По данным департамента, в «Хонде» находились несколько граждан Гондураса.
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News 4 (WOAI) San Antonio / YouTube