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    Предполагаемый торговец людьми устроил страшное ДТП в США, много жертв

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    Восемь человек погибли в результате ДТП недалеко от Бейтсвилля в Техасе, США, 8 ноября. Один из водителей — предполагаемый торговец людьми, он пытался скрыться от правоохранителей.

    Как сообщает NBC со ссылкой на департамент общественной безопасности Техаса, 21-летний водитель «Хонды» врезался в «Шевроле», и начался пожар.

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    Погибли все люди в обеих машинах — шесть человек в «Хонде» и двое в «Шевроле». По данным департамента, в «Хонде» находились несколько граждан Гондураса.

    Автор:
    News 4 (WOAI) San Antonio     / YouTube

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