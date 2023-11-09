Предполагаемый торговец людьми устроил страшное ДТП в США, много жертв

Восемь человек погибли в результате ДТП недалеко от Бейтсвилля в Техасе, США, 8 ноября. Один из водителей — предполагаемый торговец людьми, он пытался скрыться от правоохранителей.



Как сообщает NBC со ссылкой на департамент общественной безопасности Техаса, 21-летний водитель «Хонды» врезался в «Шевроле», и начался пожар.

