Хорошие новости от петербургских ученых. Аномальные выбросы ртути на Шпицбергене не подтвердились

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института не подтвердили гипотезу о катастрофических выбросах в биосферу ртути из тающей мерзлоты архипелага Шпицберген. Концентрация ртути там укладывается в природную норму. Об этом сообщает пресс-служба ААНИИ 8 ноября.



Содержание ртути и органического углерода в мерзлых отложениях на архипелаге Шпицберген в течение шести лет проверяли специалисты ААНИИ совместно с коллегами из Института озероведения РАН, Института полярных и морских исследований Вегенера и Технического университета Дрездена. Всего были исследованы 157 образцов из 15 скважин.