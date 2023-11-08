Хорошие новости от петербургских ученых. Аномальные выбросы ртути на Шпицбергене не подтвердились

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института не подтвердили гипотезу о катастрофических выбросах в биосферу ртути из тающей мерзлоты архипелага Шпицберген. Концентрация ртути там укладывается в природную норму. Об этом сообщает пресс-служба ААНИИ 8 ноября.
Содержание ртути и органического углерода в мерзлых отложениях на архипелаге Шпицберген в течение шести лет проверяли специалисты ААНИИ совместно с коллегами из Института озероведения РАН, Института полярных и морских исследований Вегенера и Технического университета Дрездена. Всего были исследованы 157 образцов из 15 скважин.
В итоге ученые не нашли подтверждения теории, что из-за промышленных выбросов и глобального потепления в экосистемах в зоне многолетней мерзлоты накапливается ртуть.
«В современных почвах Шпицбергена ртути несколько меньше, чем в исследованных мерзлых отложениях возрастом 5–20 тысяч лет. А значит, концентрация ртути в современных экосистемах Шпицбергена вполне укладывается в природную норму, существовавшую до того, как человек начал активно менять среду обитания», — говорит научный сотрудник ААНИИ Никита Демидов.
В институте добавили, что эти исследования являются продолжением комплексного изучения мерзлоты архипелага в районе поселка Баренцбург.