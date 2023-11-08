Авиаторы просят продлить в России ресурс самолетов Ан-24 и Ан-26. Они летают уже полвека

Представители ряда региональных авиакомпаний просят продлить ресурс самолетов Ан-24 и Ан-26, передает 8 ноября Интерфакс. Средний возраст этих машин - 50 лет.



Как сообщает агентство, состояние региональных и местных воздушных перевозок обсуждалось в среду на круглом столе в Совете Федерации. Некоторые участники выразили опасение, что четверть российского парка Ан-24 и Ан-26 перестанет летать менее чем через пять лет.



Среди причин - сокращение ресурса этих самолетов из-за перераспределения объемов работ с иностранных лайнеров на российские, а также "отсутствие доступа к бюллетеням украинского производства для продления ресурса этих самолетов". Самая насущная проблема - ремонт двигателей АИ-24: их обслуживает только "Арамильский завод", мощностей которого не хватает.

