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    Авиаторы просят продлить в России ресурс самолетов Ан-24 и Ан-26. Они летают уже полвека

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    Представители ряда региональных авиакомпаний просят продлить ресурс самолетов Ан-24 и Ан-26, передает 8 ноября Интерфакс. Средний возраст этих машин - 50 лет.

    Как сообщает агентство, состояние региональных и местных воздушных перевозок обсуждалось в среду на круглом столе в Совете Федерации. Некоторые участники выразили опасение, что четверть российского парка Ан-24 и Ан-26 перестанет летать менее чем через пять лет.

    Среди причин - сокращение ресурса этих самолетов из-за перераспределения объемов работ с иностранных лайнеров на российские, а также "отсутствие доступа к бюллетеням украинского производства для продления ресурса этих самолетов". Самая насущная проблема - ремонт двигателей АИ-24: их обслуживает только "Арамильский завод", мощностей которого не хватает.

    "Исходя из этого можно сказать, что замена Ан-24 и Ан-26 на сегодня отсутствует полностью", - отметил первый замгендиректора ООО "Группа компаний "Истлэнд" (АО "Авиакомпания "Ангара") Сергей Зорин.

    Продление ресурса Ан-24 и Ан-26 предложил и директор по развитию "Полярных авиалиний" Сергей Анциферов. "Также есть вопросы к поддержанию летной годности другого имеющегося в парке самолета - Ан-2", - цитирует его слова Интерфакс. Запчасти для Ан-2 производятся в Польше, но в Россию не поставляются.

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