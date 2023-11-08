В Техасе взорвался химический завод. Объявлена эвакуация

В штате Техас прогремел взрыв на химическом заводе возле города Шеперд, передает 8 ноября телеканал NBC.
Местные власти объявили эвакуацию в радиусе нескольких километров от эпицентра взрыва. Всем остальным рекомендовано оставаться в домах и не пользоваться кондиционерами. О масштабах проблемы можно судить по кадрам телетрансляции.
Автор: видео / NBC News / YouTube
На кадрах с места ЧП видно, что огромное облако черного дыма сносит ветер. Местные СМИ сообщают о перекрытии по крайней мере одной автодороги в окрестностях Шеперда.
По другим данным, перекрытых дорог больше, сообщает РИА Новости.