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    В Техасе взорвался химический завод. Объявлена эвакуация

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    В штате Техас прогремел взрыв на химическом заводе возле города Шеперд, передает 8 ноября телеканал NBC.

    Местные власти объявили эвакуацию в радиусе нескольких километров от эпицентра взрыва. Всем остальным рекомендовано оставаться в домах и не пользоваться кондиционерами. О масштабах проблемы можно судить по кадрам телетрансляции.

    Автор: видео / NBC News / YouTube

    На кадрах с места ЧП видно, что огромное облако черного дыма сносит ветер. Местные СМИ сообщают о перекрытии по крайней мере одной автодороги в окрестностях Шеперда.

    По другим данным, перекрытых дорог больше, сообщает РИА Новости.

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    Взрыв на химическом заводе в Техасе
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