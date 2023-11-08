«Посадили в «бобики» и увезли». В Москве в отдел полиции забрали воспитанников частного детсада

В Москве сотрудники полиции пришли с проверкой в частный детский сад, расположенный в квартире жилого дома на Войковской. Правоохранители сочли, что дети находятся в опасном положении и доставили малышей в ближайший отдел, пишет 8 ноября в телеграм-канале уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Омбудсмен также добавила, что поводом для визита стала жалоба одного из жильцов дома.
О жалобах на частный садик говорит и основатель сети детских садов Smile Fish Иван Сорокин. В разговоре с MSK1.RU он рассказал, что несколько дней назад к ним с проверкой приходил участковый, которого устроили все разрешения и документы. Затем последовал визит сотрудников ПДН, которые опросили родителей, но им тоже показали, что работа идет на законных основаниях. Следом прибыли сотрудники полиции, которых Иван Сорокин насчитал восемь человек. По его словам, они заявили, что в помещении занимаются незаконной деятельностью, а детей придется увезти, поскольку «в квартире держат беспризорников».
После, добавляет Сорокин, полицейские взяли семерых воспитанников, посадили в «бобики» и увезли. В отдел якобы пришлось отправиться даже самому юному детсадовцу, которому исполнилось год и 8 месяцев. Оттуда их уже забирали родители.
Директор уточняет, что садик действительно работает в жилой квартире, которая оформлена по всем нормативом. Таких филиалов в столице несколько штук, которые оказывают «социальные услуги по присмотру и уходу за детьми на дому».
По словам Сорокина, руководство сети детсадов уже написало заявление в прокуратуру Москвы и Следственный комитет.
В пресс-центре МВД России сообщили, что полиция Москвы проводит проверку по факту организации незаконного детского сада, пишет ТАСС. По данным МВД, в отдел полиции из Роспотребнадзора поступило обращение гражданки по факту организации незаконного детского сада в квартире жилого дома. На место для проверки отправились сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России «Войковский». В квартире были восемь детей, которые «находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье». Документов у сотрудников детского сада не оказалось, заявляют в пресс-службе и уточняют, что в отдел «в целях безопасности» доставили шестерых воспитанников, а двоих из квартиры забрали родители.
Детский омбудсмен задается вопросами, почему родителей уведомили постфактум и не передали им детей непосредственно на месте, а также существовала ли реальная угроза их жизни и здоровью. Ситуация требует незамедлительной и комплексной проверки, подчеркнула Ольга Ярославская.