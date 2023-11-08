«Посадили в «бобики» и увезли». В Москве в отдел полиции забрали воспитанников частного детсада

В Москве сотрудники полиции пришли с проверкой в частный детский сад, расположенный в квартире жилого дома на Войковской. Правоохранители сочли, что дети находятся в опасном положении и доставили малышей в ближайший отдел, пишет 8 ноября в телеграм-канале уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Омбудсмен также добавила, что поводом для визита стала жалоба одного из жильцов дома.



О жалобах на частный садик говорит и основатель сети детских садов Smile Fish Иван Сорокин. В разговоре с MSK1.RU он рассказал, что несколько дней назад к ним с проверкой приходил участковый, которого устроили все разрешения и документы. Затем последовал визит сотрудников ПДН, которые опросили родителей, но им тоже показали, что работа идет на законных основаниях. Следом прибыли сотрудники полиции, которых Иван Сорокин насчитал восемь человек. По его словам, они заявили, что в помещении занимаются незаконной деятельностью, а детей придется увезти, поскольку «в квартире держат беспризорников».