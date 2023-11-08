Кошки-мышки на Муринской дороге. Как выселяли из квартиры на 21-м этаже рукокрылый ужас

Необычного жильца принудительно выселили из дома на Муринской дороге. Он недовольно пищал.



Как стало известно «Фонтанке», хозяйка квартиры на 21-м этаже обнаружила в коридоре летучую мышь рано утром 8 ноября. Как она смогла проникнуть внутрь — непонятно, девушка уверяет, что все окна были закрыты. Дальше было много визга, топота и страха. К попыткам поймать рукокрылое подключились кошки хозяйки. В итоге обессиленная мышь приземлилась и была накрыта коробкой.



В заточении гостья оставалась до прибытия волонтеров ПСО «Экстремум». Летучую мышь забрали и затем передали зоозащитникам. По данным «Фонтанки», у неё все хорошо — «жива, здорова».

