Кошки-мышки на Муринской дороге. Как выселяли из квартиры на 21-м этаже рукокрылый ужас

Необычного жильца принудительно выселили из дома на Муринской дороге. Он недовольно пищал.
Как стало известно «Фонтанке», хозяйка квартиры на 21-м этаже обнаружила в коридоре летучую мышь рано утром 8 ноября. Как она смогла проникнуть внутрь — непонятно, девушка уверяет, что все окна были закрыты. Дальше было много визга, топота и страха. К попыткам поймать рукокрылое подключились кошки хозяйки. В итоге обессиленная мышь приземлилась и была накрыта коробкой.
В заточении гостья оставалась до прибытия волонтеров ПСО «Экстремум». Летучую мышь забрали и затем передали зоозащитникам. По данным «Фонтанки», у неё все хорошо — «жива, здорова».
Скорее всего, мышь присмотрела эту квартиру в качестве комфортного места для зимовки. Вообще-то, в это время рукокрылые уже должны спать. Но аномально теплый ноябрь продлил для них активный период.
В Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора напоминают: чтобы перезимовать, рукокрылые ищут укрытие с высокой влажностью, в котором бы не было сквозняков, а температура воздуха не опускалась ниже ноля.
В городских условиях животные могут облюбовать для зимовки трещины и швы многоквартирных домов, чердаки, балконы, подвалы.
Если животное залетело на балкон или в квартиру, нельзя его пугать, брать в руки или кормить.
Лучше всего дождаться момента, когда животное успокоится, и накрыть его полотенцем, а потом, если гость не ранен, просто выпустить на улицу. Еще важно: летучая мышь может быть переносчиком опасных болезней. При укусе следует обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.