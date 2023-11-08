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    Кадыров пообещал уволить чиновников, дети которых не владеют чеченским языком

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    Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал уволить из своей команды чиновников, дети которых не говорят на чеченском языке. И раскритиковал родителей, которые учат детей только русскому. Об этом он заявил на финале конкурса на знание чеченского языка «Нохчийн меттан говзанча», пишет 8 ноября издание «Чечня сегодня».

    Кадыров отметил, что в республике проводится большая работа по популяризации чеченского языка. Но указал на случаи, когда дети чиновников из его команды родным языком не владеют. Глава Чечни пообещал таким сотрудникам перспективу расстаться с должностями и обратил внимание, что в республиканских детских садах и школах учат русскому языку «и родители зачастую поощряют это, а дети начинают даже думать на русском языке».

    Кадыров отметил, что «в первую очередь детей родному языку должны учить родители, поскольку у поколения, которое не разговаривает и не думает на чеченском языке, нет будущего».

    По указу Рамзана Кадырова 2023 год в республике объявлен Годом чеченского языка. Финал конкурса на знание языка прошел накануне в Грозном. Участникам необходимо было написать, как они «пришли к чеченскому языку», определить предмет на фото при помощи чеченских слов, а также перевести текст. Победитель конкурса получил приз в размере пяти миллионов рублей.

    Чеченский язык наряду с русским является государственным в Чеченской Республике и Дагестане, где распространен в Ха­са­вюр­тов­ском, Но­во­лак­ском и Каз­бе­ков­ском районах. Рас­про­стра­нён так­же в Ин­гу­ше­тии и Гру­зии (Ах­мет­ский му­ни­ци­па­ли­тет, край Ка­хе­ти). Чис­ло го­во­ря­щих в России более 1,355 млн. человек. Входит в пятерку самых распространенных в России.

    Чеченский язык от­но­сит­ся к на­хским язы­кам. Ти­по­ло­ги­чес­ки бли­зок к ин­гуш­ско­му язы­ку. Име­ет ак­кин­ский, га­лан­чож­ский, че­бер­ло­ев­ский, пло­ско­ст­ной, мел­хин­ский, итум­ка­лин­ский, кис­тин­ский (рас­про­стра­нён­ный в Грузии) диалекты, вклю­чаю­щие множество говоров.

    Пер­вые опы­ты соз­да­ния пись­мен­но­сти для чеченского языка от­но­сят­ся к еще к Средним векам, с конца 19-го — начала 20-го века — на ки­рил­лической гра­фической ос­но­ве, а также ал­фа­ви­ты на ос­но­ве латинского и арабского пись­ма. В 1925 году вве­де­на пись­мен­ность на ба­зе латинского ал­фа­ви­та, с 1938-го — на ос­но­ве рус­ско­го.

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