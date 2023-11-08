Кадыров пообещал уволить чиновников, дети которых не владеют чеченским языком

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал уволить из своей команды чиновников, дети которых не говорят на чеченском языке. И раскритиковал родителей, которые учат детей только русскому. Об этом он заявил на финале конкурса на знание чеченского языка «Нохчийн меттан говзанча», пишет 8 ноября издание «Чечня сегодня».



Кадыров отметил, что в республике проводится большая работа по популяризации чеченского языка. Но указал на случаи, когда дети чиновников из его команды родным языком не владеют. Глава Чечни пообещал таким сотрудникам перспективу расстаться с должностями и обратил внимание, что в республиканских детских садах и школах учат русскому языку «и родители зачастую поощряют это, а дети начинают даже думать на русском языке».