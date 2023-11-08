Фетисов: Протопопов завещал похоронить его и Белоусову в Петербурге

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов хотел, чтобы его похоронили рядом с женой Людмилой Белоусовой в Петербурге. Об этом 8 ноября заявил в интервью «Матч ТВ» двукратный олимпийский чемпион по хоккею и близкий друг семьи Вячеслав Фетисов.
«Я ищу контакты на данный момент. Последние пару лет у меня не получалось общаться. Насколько мне известно, Людмилу кремировали, и Олег Алексеевич держал ее прах у себя в доме. И я точно знаю, что в завещании было указано, чтобы их кремировали и похоронили в Санкт‑Петербурге», — заявил Фетисов.
Протопопов ушел из жизни 31 октября в возрасте 91 года. В течение своей спортивной карьеры он выступал в паре с Людмилой Белоусовой. Вместе они выиграли шесть чемпионатов СССР, четыре чемпионата мира и Европы, а также дважды стали олимпийскими чемпионами в 1964 и 1968 годах.
Людмила Белоусова и Олег Протопопов в 1979 году были приглашены в Швейцарию на выступления и впоследствии остались там. В 1995 году они получили швейцарское гражданство и обосновались в Гриндельвальде. Белоусова ушла из жизни в сентябре 2017 года. Подробнее об их жизни читайте в материале «Фонтанки».