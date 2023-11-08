Фетисов: Протопопов завещал похоронить его и Белоусову в Петербурге

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов хотел, чтобы его похоронили рядом с женой Людмилой Белоусовой в Петербурге. Об этом 8 ноября заявил в интервью «Матч ТВ» двукратный олимпийский чемпион по хоккею и близкий друг семьи Вячеслав Фетисов.



«Я ищу контакты на данный момент. Последние пару лет у меня не получалось общаться. Насколько мне известно, Людмилу кремировали, и Олег Алексеевич держал ее прах у себя в доме. И я точно знаю, что в завещании было указано, чтобы их кремировали и похоронили в Санкт‑Петербурге», — заявил Фетисов.