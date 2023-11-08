«Совковое немножко». Матвиенко предложила Роспотребнадзору взять более современное название

В ходе пленарного заседания спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила главе Роспотребнадзора Анне Поповой сменить название ведомства, сделав его коротким и современным. По мнению спикера палаты, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека звучит «несовременно и совково».

«Анна Юрьевна, только название надо поменять, не выговорить даже нам, сенаторам, сбиваешься. И потом, какое-то совковое уже немножко название, несовременное», — заявила Валентина Матвиенко. Она отметила, что все называют ведомство сокращенно.