Названа сумма, которую бюджет Петербурга потратит на выборы президента

Из петербургского бюджета выделят дополнительно 850 млн рублей на подготовку и проведение выборов президента России в 2024 году. Это следует из поправки губернатора ко второму чтению бюджета города.



Основное финансирование президентских выборов планируется из бюджета РФ. Ещё в прошлом году на это в федеральном бюджете предусмотрели 33,2 млрд рублей. Из бюджета Петербурга средства пойдут, судя по всему, на информирование о том, что выборы президента состоятся и как можно будет на них проголосовать. В Петербурге, судя по всему, на выборах будет впервые применено электронное голосование.