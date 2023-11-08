Мошенники стали звонить клиентам банков меньше — помогла единая платформа верификации вызовов

Число звонков мошенников за 10 месяцев сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — такие результаты получили эксперты банка ВТБ. Снижение активности отмечается впервые за последние три года. При этом мошенники предпочитают выводить средства офлайн и все более тщательно продумывают сценарии.
Всего с начала года клиенты ВТБ получили около 5,8 млн звонков от телефонных мошенников. Как сообщил в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, к сокращению привела совместная работа различных ведомств, включая правоохранительные органы, банки и операторов связи. Последние, например, подключились к единой платформе верификации телефонных вызовов. Интеграция сервиса ВТБ, который позволяет передавать данные о мошенниках в Минцифры России, позволила ускорить блокировку звонков злоумышленников в несколько раз.
Помимо звонков на телефонные номера, мошенники активно используют и интернет-каналы. Так, в октябре четверть звонков пришлось на интернет-мессенджеры, а в пиковые периоды их доля достигала 70% от всех атак. К снижению привело изменение политики безопасности у самих интернет-каналов.
При этом мошенники стремятся переключить общение с потенциальными жертвами в офлайн: люди под давлением идут в банковские офисы, где оформляют кредиты, снимают наличные в банкоматах, иногда к ним подсылают псевдокурьеров. Это помогает убедить клиентов в легальности ситуации, а также обеспечивает несколько сценариев хищения средств.
Никита Чугунов отметил, что пик атак на клиентов банка пришелся на 2022 год. «Несмотря на то, что количество атак до сих пор остается достаточно высоким, в этом году наметился плавный тренд на снижение активности злоумышленников, — заметил он. Сначала они перешли в интернет-каналы, а за счет ужесточения политики идентификации атаки в мессенджерах тоже стали снижаться. С развитием дистанционных технологий пользователям надо серьезнее относиться к защите своих персональных данных и средств на банковских счетах. Повышение бдительности и финансовой грамотности клиентов вместе с банковскими инструментами безопасности увеличивают долю спасенных от мошеннических атак денег». ВТБ оценивает объем сохраненных клиентами средств в 10 млрд рублей.
Помимо совершенствования собственной антифрод-системы и развития технологий защиты клиентских средств, которые включают установку лимитов для переводов, отслеживание входов с разных устройств, определение номеров и возможность поделиться данными мошенников, в ВТБ предлагают и меры, направленные на весь рынок. В частности, усиление борьбы с неверифицированными сим-картами, которыми пользуются мошенники, а также с продажей сим-боксов, с помощью которых можно совершать массовый обзвон.