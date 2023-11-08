Мошенники стали звонить клиентам банков меньше — помогла единая платформа верификации вызовов

Число звонков мошенников за 10 месяцев сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — такие результаты получили эксперты банка ВТБ. Снижение активности отмечается впервые за последние три года. При этом мошенники предпочитают выводить средства офлайн и все более тщательно продумывают сценарии.

Всего с начала года клиенты ВТБ получили около 5,8 млн звонков от телефонных мошенников. Как сообщил в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, к сокращению привела совместная работа различных ведомств, включая правоохранительные органы, банки и операторов связи. Последние, например, подключились к единой платформе верификации телефонных вызовов. Интеграция сервиса ВТБ, который позволяет передавать данные о мошенниках в Минцифры России, позволила ускорить блокировку звонков злоумышленников в несколько раз.