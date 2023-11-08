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    Пассажир автобуса в Петербурге сообщил, что окровавленному мужчине зажало дверью руку с ножом

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    Странный инцидент в общественном транспорте на севере Петербурга расследует полиция.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 8 ноября, вчера в 20:36 поступила информация от пассажира, что на улице Прокофьева, 6, пьяному мужчине на выходе из автобуса зажало дверью руку с ножом. Нож остался в автобусе. «Мужчина ломится в автобус, весь в крови, требует отдать нож», — рассказывал заявитель.

    Полицейские выехали на место и никого не обнаружили, всё было в порядке. Заявитель к тому моменту тоже покинул место происшествия, для дачи объяснений обещать обратиться позже.

    По данным «Фонтанки», инцидент произошёл в автобусе №123 ГУП «Пассажиравтотранс». В пресс-службе предприятия пояснили, что происшествие оформлено правоохранительными органами. Нарушитель скрылся до приезда полиции. Никто не пострадал.

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    ЧП в автобусеОбщественный транспорт
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