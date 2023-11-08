Пассажир автобуса в Петербурге сообщил, что окровавленному мужчине зажало дверью руку с ножом

Странный инцидент в общественном транспорте на севере Петербурга расследует полиция.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 8 ноября, вчера в 20:36 поступила информация от пассажира, что на улице Прокофьева, 6, пьяному мужчине на выходе из автобуса зажало дверью руку с ножом. Нож остался в автобусе. «Мужчина ломится в автобус, весь в крови, требует отдать нож», — рассказывал заявитель.



Полицейские выехали на место и никого не обнаружили, всё было в порядке. Заявитель к тому моменту тоже покинул место происшествия, для дачи объяснений обещать обратиться позже.

