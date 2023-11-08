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    Масштабный пожар в гигантском ангаре из «Секретных материалов»: ему позволили рухнуть

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    3 комментария

    Во вторник, 7 ноября, пожар уничтожил исторический ангар времен Второй мировой войны на бывшей авиабазе Тастин, который был важной частью военной истории округа Ориндж, США. Об этом сообщает NBC.

    Автор:
    New York Post

    Пожарные рассказали об особенностях работы: «Мы определили, что наиболее оперативный метод — позволить конструкции рухнуть, после чего наземные бригады могут подойти ближе и активно работать над тушением пожара».

    Автор: ABC7

    Точные причины возгорания неизвестны. Информации о пострадавших не поступало.

    Это был один из двух крупнейших в мире деревянных ангаров — отдельно стоящих зданий-близнецов. Они фигурировали в фильме «Перл-Харбор», в сериалах «Звездный путь» и «Секретные материалы». Во время Второй мировой войны там хранились дирижабли.

    Автор: City of Tustin

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    ПожарСША
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    Комментарии 3

    Гость08 Ноя 2023 в 09:15
    Курили?
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