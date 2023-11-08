Путин: Евразии нужно «единое пространство мира, стабильности и процветания»

Владимир Путин дал развернутое интервью газете «Казахстанская правда». В нём он коснулся не только российско-казахстанских отношений. Президент России, например, заявил, что доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка.

«Неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания», — сказал Путин.



Также Путин сделал несколько достаточно конкретных заявлений о сотрудничестве с Казахстаном в сфере экономики. В том числе, президент подтвердил, что Россия готова помочь в газификации северных и восточных районов Казахстана в соответствии с подписанной 18 января этого года «Газпромом» и правительством Казахстана «дорожной картой».

