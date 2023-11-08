«Зенит» — «Краснодар»: как купить билеты с кешбэком на этот и другие матчи «Мир РПЛ»

Хотите получить кешбэк за походы на футбол? Платежная система «Мир» и Российская премьер-лига (РПЛ) запустили совместную акцию* в рамках сезона 2023/2024. До 25 мая 2024 года болельщики смогут получить кешбэк 10% за каждую вторую онлайн-покупку билетов по карте «Мир».



К акции присоединились все 16 клубов премьер-лиги. В их числе московский «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «ЦСКА», петербургский «Зенит», «Крылья Советов» из Самары, «Сочи», «Краснодар», «Ростов», воронежский «Факел», «Оренбург», «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», «Урал» из Екатеринбурга, «Балтика» из Калининграда и «Рубин» из Казани.



Ближайший повод воспользоваться акцией — покупка билетов на матч 11 ноября. В этот день в Санкт-Петербурге встретятся два лидера РПЛ — наш «Зенит» и ФК «Краснодар». Ожидается много голов и острых моментов: в последних семи матчах между этими командами только однажды было забито меньше четырех мячей.

Приобрести билеты с кешбэком можно как на сайтах самих клубов, так и у национального билетного оператора «Кассир.ру» и на «Яндекс Афише». Чтобы вернуть 10% потраченного на билеты, нужно заранее зарегистрировать карту «Мир» на сайте программы лояльности privetmir.ru или в приложении «Привет!». Напоминаем, что для посещения всех матчей необходима карта болельщика (Fan ID).



«Уже второй год мы поддерживаем российский футбол в качестве титульного спонсора Российской премьер-лиги. В этом сезоне мы не только запустили кешбэк на покупку билетов для держателей карт «Мир», но и подготовили дополнительные акции в рамках матчей «Мир РПЛ». Болельщики смогут принять участие в интерактивных играх и розыгрышах, выиграть памятные призы, а самое главное — рассказать, с чего началась их любовь к футболу», — отмечает Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы «Мир».



Платежная система «Мир» и Российская премьер-лига запустили проект, в котором болельщики смогут рассказать, с чего началась их любовь к футболу, и поучаствовать в розыгрыше призов-впечатлений. Записать видео и стать частью медиа-шарфа можно на сайте.



Покупать таким образом — по карте «Мир» — можно не только билеты на игры, но и абонементы. Максимальная сумма кешбэка на одного держателя карты — 5000 рублей за весь период проведения на все матчи «Мир Российской премьер-лиги» сезона 2023/2024. Благодаря подобной акции держатели карт «Мир» сэкономили 39 миллионов в прошлом сезоне.



*Посмотреть правила акции и узнать подробности можно на сайте программы лояльности платежной системы и в приложении «Привет!».

