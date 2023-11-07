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    Не только платная парковка — еще и платная швартовка. Новые штрафы для петербургских судоводителей

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    Петербургский комитет по транспорту 7 ноября предупреждает, что с ближайшего понедельника штраф за неоплаченную парковку грозит не только автомобилистам, но также владельцам и водителям водного транспорта.

    13 ноября вступает в силу новая редакция статьи 43 городского закона «Об административных правонарушениях». Чиновники напоминают, что в Петербурге 19 городских причалов. Разовая швартовка в зависимости от времени и места стоит от 430 рублей до 1 880 рублей. Если количество швартовок за навигацию больше тысячи, то применяются льготные тарифы.

    Итак, с понедельника тот, кто не оплатит стоянку судов у городских причалов, заплатит штраф:

    — для физических лиц — от 3 000 до 5 000 рублей,

    — для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей,

    — для юрлиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

    Параллельно обещают ужесточить контроль за судами, пришвартованными в запрещенных для этого местах. За это тоже будут штрафовать. К ответственности может быть привлечен судоводитель или судовладелец любого судна, независимо от того, где судно зарегистрировано.

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