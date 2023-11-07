Не только платная парковка — еще и платная швартовка. Новые штрафы для петербургских судоводителей

Петербургский комитет по транспорту 7 ноября предупреждает, что с ближайшего понедельника штраф за неоплаченную парковку грозит не только автомобилистам, но также владельцам и водителям водного транспорта.



13 ноября вступает в силу новая редакция статьи 43 городского закона «Об административных правонарушениях». Чиновники напоминают, что в Петербурге 19 городских причалов. Разовая швартовка в зависимости от времени и места стоит от 430 рублей до 1 880 рублей. Если количество швартовок за навигацию больше тысячи, то применяются льготные тарифы.

