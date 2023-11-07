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    Власти Петербурга определились, когда буду проводить следующую кадастровую переоценку недвижимости

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    Власти Петербурга планируют делать следующую кадастровую переоценку городской недвижимости в 2025-2026 годах, следует из проекта постановления правительства, опубликованного 7 ноября на портале антикоррупционной экспертизы.

    Документ предлагает установить периодичность проведения государственной кадастровой оценки в Петербурге один раз в два года. В отношении зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест пересмотр пройдет в 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035 годах и далее каждые два года. В отношении земельных участков — в 2026, 2028, 2030, 2032, 2034 годах и далее каждые два года.

    Как отмечается в пояснительной записке, в соответствии с федеральным законодательством, очередная государственная кадастровая оценка проводится через четыре года после предыдущей. Но власти субъектов РФ могут решить проводить такую переоценку через два года.

    При этом во всех субъектах РФ в 2022 году должна быть проведена оценка земельных участков, а в 2023 году – зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.

    Однако проведение в Петербурге в 2024 году очередной оценки в отношении земельных участков не представляется возможным, поскольку такое решение должно быть принято не позднее чем за шесть месяцев до 1 января года проведения ревизии.

    От кадастровой стоимости недвижимости зависит размер налога на имущество, который платит ее владелец. В ходе последней ревизии чиновники заново оценили 3,4 млн объектов, а кадастровая стоимость всех объектов выросла в итоге на 70%, с 1,9 трлн рублей до 3,2 трлн.

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