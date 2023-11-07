Обвиняемого в США за хакерство россиянина Украинского депортировали

Гражданин РФ Дмитрий Украинский, которого осудили в США за финансовые преступления и хакерство, освобожден из американской тюрьмы и вернулся в Россию. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

«Сейчас самолет с ним приземлился в аэропорту на российской территории», — сообщил он.



Украинского, как пишет РИА Новости, арестовали в Таиланде в 2016 году по запросу США, где его обвиняли в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы. Таиландский суд приговорил россиянина к 10 годам тюрьмы, но из-за приоритета местных законов над экстрадиционными он должен был отбыть срок в Таиланде. Однако Дмитрий Украинский попал под несколько амнистий. Позднее суд Бангкока разрешил выдать россиянина в США.