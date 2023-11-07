    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-з

    751мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd93.04eur99.01

    Обвиняемого в США за хакерство россиянина Украинского депортировали

    989
    2 комментария

    Гражданин РФ Дмитрий Украинский, которого осудили в США за финансовые преступления и хакерство, освобожден из американской тюрьмы и вернулся в Россию. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

    «Сейчас самолет с ним приземлился в аэропорту на российской территории», — сообщил он.

    Украинского, как пишет РИА Новости, арестовали в Таиланде в 2016 году по запросу США, где его обвиняли в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы. Таиландский суд приговорил россиянина к 10 годам тюрьмы, но из-за приоритета местных законов над экстрадиционными он должен был отбыть срок в Таиланде. Однако Дмитрий Украинский попал под несколько амнистий. Позднее суд Бангкока разрешил выдать россиянина в США.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    СудСШАТаиландХакеры
    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close