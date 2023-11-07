Reuters: премьер Португалии подал в отставку в связи с коррупционным скандалом о добыче лития. В резиденции прошли обыски

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал президенту страны прошение об отставке на фоне расследования предполагаемой коррупции при сделках по добыче лития и водорода. Об этом 7 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на телекомпанию SIC.



Прокуратура страны расследует злоупотребление влиянием в связи с концессиями на разведку лития на севере Португалии и проектом водородного завода в порту Синиш. В официальной резиденции премьер-министра, а также в министерствах инфраструктуры и окружающей среды прошли обыски.

