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    Reuters: премьер Португалии подал в отставку в связи с коррупционным скандалом о добыче лития. В резиденции прошли обыски

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    Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал президенту страны прошение об отставке на фоне расследования предполагаемой коррупции при сделках по добыче лития и водорода. Об этом 7 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на телекомпанию SIC.

    Прокуратура страны расследует злоупотребление влиянием в связи с концессиями на разведку лития на севере Португалии и проектом водородного завода в порту Синиш. В официальной резиденции премьер-министра, а также в министерствах инфраструктуры и окружающей среды прошли обыски.

    В частности, по данным газеты Publico, был задержан глава администрации Кошты Витор Эшкариа и мэр города Синиш. Также подозреваемыми являются министр инфраструктуры Жоао Галамба и президент агентства по охране окружающей среды Нуно Лакаста.

    Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза созвал государственный совет.

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