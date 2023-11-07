Более 150 пилотных проектов «Сколково» сэкономили заказчикам около 250 млрд рублей за два года

За два года использование продуктов компаний — резидентов «Сколково» позволило сэкономить их крупным заказчикам около 250 млрд рублей.
— Мы уже много лет проводим так называемые скаутинговые программы для индустриальных компаний, — рассказал председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов. — Например, в этом году их будет 50. По их итогам крупные заказчики отбирают стартапы и решения для пилотного запуска. За эти два года реализовано более 150 пилотных проектов, которые, по информации заказчиков, помогут им сэкономить в сумме до 250 млрд рублей.
Также инновационный центр совместно с корпорацией ВЭБ.РФ находятся сейчас в процессе развития технологических холдингов — когда дополняющие компании будут группироваться вокруг успешных стартапов, которые приближаются к среднему бизнесу. Как уточнил Игорь Дроздов, это даст заказчикам решений от российских стартапов нужный уровень техподдержки — такой же, как был у покинувших российский рынок западных игроков.