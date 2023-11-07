Пенсионер уехал на скорой после помойных изысканий в центре Петербурга. Он рассказал, что подорвался

62-летний мужчина из Петербурга получил травмы на 3-й Советской улице в центре города. Инцидент произошел в понедельник. Как стало известно «Фонтанке» 7 ноября, прибывшим на вызов медикам он рассказал, что пострадал от взрыва. При этом повреждения он получил, когда копался в мусоре. Иронично, что делал он это у Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья.



У жителя города предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, гематомы над обоими полушариями мозга и в левой височной области, а также кровоизлияние в мозг. Пострадавшего привезли в Мариинскую больницу, откуда он благополучно ушел в неизвестном направлении.