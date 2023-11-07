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    В 2024 году в Невском районе построят школу на 1650 детей и 66 классов

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    На Советском проспекте началось строительство одной из самых крупных школ в Невском районе. Как уточняют в холдинге Setl Group, она примет 1650 учеников в 66 классах. Ввести школу в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2024 года.

    На первых двух этажах четырехэтажной школы разместятся кабинеты начальной школы, кабинет рисования, помещения для отдыха и игр. Для учеников средних и старших классов здесь появятся кабинеты гуманитарных и технических предметов, мастерские по обработке тканей, кулинарии и домоводству. Также несколько этажей займет большая библиотека площадью почти 1 тыс. кв. метров с фондом открытого хранения и литературным кружком.

    Кроме того, в школе в ЖК «Невские паруса» спроектирован актовый зал с эстрадой и примерными, кабинет музыки и пения, кладовые для инструментов и реквизита.

    А спортивный блок школы включает три зала, два бассейна, футбольное поле во дворе, площадки для волейбола, баскетбола и беговые дорожки.

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