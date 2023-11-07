Крым атаковали 17 беспилотников, в Белгородской области — 60 прилетов: новости СВО за 7 ноября

В Крыму отбили массовую атаку дронов Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 7 ноября.

Крым атаковали 17 беспилотников. Пострадал человек Утром в Крыму система ПВО отразила атаку дронов: как рассказали в Минобороны России, девять БПЛА уничтожено и еще восемь перехвачено над Черным морем и территорией полуострова.

Обломки одного из сбитых беспилотников упали на частный сектор. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале написал об одном пострадавшем.

— Обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина, — заявил Развожаев. — По информации от медиков, помимо перелома у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое.



Также глава региона заявил, что фрагменты сбитых дронов упали в районе Качи. Серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано.

Участницу Pussy Riot заочно арестовали за фейки об армии Басманный суд Москвы заочно арестовал участницу Pussy Riot, бывшего муниципального депутата Людмилу Штейн за распространение фейков о Российской армии. Как сообщает ТАСС, обвиняемую объявили в международный розыск.

На Людмилу Штейн возбудили уголовное дело в феврале 2023 года. Обвиняемая опубликовала в Twitter комментарии, в которых «под видом достоверной разместила заведомо ложную информацию о совершении военнослужащими Вооруженных сил РФ военных преступлений».



В 2021 году Людмилу Штейн приговорили к году лишения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Весной 2022 года она покинула Россию.

Участников СВО хотят освободить от поручительских обязательств по кредитам В Госдуме в первом чтении рассмотрели законопроект, который освободит от обязательств поручителей-участников СВО в случае гибели или тяжелого ранения. Об этом в телеграм-канале написал член Комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Дмитрий Вяткин.



— Существуют ситуации, когда участник СВО является поручителем. И, если он погиб, его наследники должны отвечать по долгам. Это несправедливо, — заявил Дмитрий Вяткин.



Он также добавил, что действующий закон предусматривает списание по кредитным обязательствам только у заемщиков — участников СВО, не распространяясь на поручителей.

Япония и Великобритания хотят расширять санкции против России Япония и Великобритания намеренны расширить экономические санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом заявили главы внешнеполитических и оборонных ведомств стран после переговоров в Токио.

— [Япония и Великобритания] будут сохранять, полностью реализовывать и расширять уже введенные экономические меры для дальнейшего противодействия возможностям России вести ее незаконную агрессию, — передает ТАСС итоги встречи.



Главы ведомств Японии и Великобритании подтвердили, что и дальше продолжат поддержку Украины. Также страны в очередной раз призвали Иран и Китай отказаться от поддержки России.

В Белгородской области за сутки зафиксировали более 60 прилетов За сутки по Белгородской области выпустили более 60 различных боеприпасов. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

В телеграм-канале губернатор отметил, что под обстрел попали Белгородский район, Волоконовский район, Грайворонский городской округ и Шебекинский городской округ. Он подчеркнул, что ни в одном из населенных пунктов нет пострадавших и разрушений.



Глава Херсонской области объяснил, почему еще не налажено железнодорожное сообщение с Крымом Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил, почему между Крымом и Херсонщиной до сих пор не налажено ж/д сообщение . По словам главы региона, безопасность сообщения не гарантирована, пока у украинских военных есть дальнобойные ракеты.



— Непременным условием запуска железнодорожного сообщения с Крымом является безопасность перевозок, в первую очередь, пассажиров. В настоящий момент в связи с наличием у вооруженных формирований киевского режима дальнобойных ракет полностью гарантировать безопасность перевозок по железной дороге между Херсонской областью и Крымом, к сожалению, невозможно, — передает ТАСС слова Владимира Сальдо.



В феврале Сальдо заявлял, что железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью будет налажено к концу лета. В июле железная дорога была готова, но силы ВСУ попытались ее разрушить, выпустив по ней 12 ракет.

