В Петербурге за два года стало втрое больше вакансий с гибридным режимом работы

В Петербурге за два года втрое выросло количество «гибридных» вакансий, когда часть времени нужно проводить в офисе, а часть — удаленно. Как показало совместное исследование МТС Линк и hh.ru, еще в 2021 году таких вакансий было 0,5% от всех предложений по стране, но уже к 2023 году эта доля выросла втрое и достигла 1,7%.
Больше всего «гибридных» вакансий предлагают в Москве (5,4%) и Санкт-Петербурге (2,7%). Почти 40% вакансий с удаленным и более 9% с гибридным форматом занятости приходится на сферу IT, 31% и 6,1% соответственно, и финансовый сектор.
Что касается полной «удаленки», то такой работы больше предлагают в Ленобласти, чем в Петербурге (7,2% против 6%). Из дома работают почти 68% операторов call-центров, 54,7% копирайтеров и редакторов, а также сотрудники отдела маркетинга и IT-специалисты. По данным исследования, стало больше подобных вакансий и для руководителей.
— Тренд на переход к «удаленке», который задала пандемия, не теряет актуальности, — говорит директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. — Очевидно, что многие рабочие задачи, например в IT, можно успешно решать дистанционно. Для сотрудника это удобно возможностью выбора режима работы и доступом к вакансиям иногородних компаний, а для работодателя — расширением круга поиска специалистов.