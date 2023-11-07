В Петербурге за два года стало втрое больше вакансий с гибридным режимом работы

В Петербурге за два года втрое выросло количество «гибридных» вакансий, когда часть времени нужно проводить в офисе, а часть — удаленно. Как показало совместное исследование МТС Линк и hh.ru, еще в 2021 году таких вакансий было 0,5% от всех предложений по стране, но уже к 2023 году эта доля выросла втрое и достигла 1,7%.



Больше всего «гибридных» вакансий предлагают в Москве (5,4%) и Санкт-Петербурге (2,7%). Почти 40% вакансий с удаленным и более 9% с гибридным форматом занятости приходится на сферу IT, 31% и 6,1% соответственно, и финансовый сектор.

