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    Воронежский водитель почесался за рулем и получил штраф

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    Если за рулем вас настигло нестерпимое желание почесаться, то знайте, что это может обернуться штрафом. Звучит как бред? Пожалуй. Но житель Воронежа получил «письмо счастья» после того, как решил отделаться от внезапного зуда, проезжая под камерой.

    О казусе рассказал телеграм-канал «Воронеж № 1» 7 ноября. Местный житель получил штраф благодаря системе «Азимут». Во время движения он почесал шею, и как раз в этот момент камера зафиксировала его действия. Устройство посчитало, что воронежец был не пристегнут, так как рука прикрыла ремень безопасности.

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    Автомобилист оставил жалобу в ГИБДД. Через пару недель он сообщил, что штраф в тысячу рублей отменили.

    Фото: Воронеж № 1

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