Корпуса бывшей Орлово-Новосильцевской богадельни на проспекте Энгельса выставили на продажу

Комплекс богадельни строился с 1834-го по 1838 год. Три его здания являются объектами культурного наследия, также под охраной сад и ограда с двумя каменными воротами. Ранее здесь размещался медицинский центр, сейчас корпуса свободны, и будущий инвестор сможет использовать их под похожий объект или коммерцию.

На продажу выставлен комплекс зданий бывшей Орлово-Новосильцевской богадельни на проспекте Энгельса. Как сообщают в Российском аукционном доме, торги пройдут по поручению собственника.

Здания отремонтировали в 2017 году с заменой перекрытий и инженерных систем, а в 2020 году сделали внутреннюю отделку.



Торги по трем зданиям общей площадью более 3 тыс. кв. м состоятся 30 ноября. Начальная цена — 249,5 млн рублей.

