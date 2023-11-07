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    Корпуса бывшей Орлово-Новосильцевской богадельни на проспекте Энгельса выставили на продажу

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    Фото: Предоставлено пресс-службой Российского аукционного дома
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    На продажу выставлен комплекс зданий бывшей Орлово-Новосильцевской богадельни на проспекте Энгельса. Как сообщают в Российском аукционном доме, торги пройдут по поручению собственника.

    Комплекс богадельни строился с 1834-го по 1838 год. Три его здания являются объектами культурного наследия, также под охраной сад и ограда с двумя каменными воротами. Ранее здесь размещался медицинский центр, сейчас корпуса свободны, и будущий инвестор сможет использовать их под похожий объект или коммерцию.

    Здания отремонтировали в 2017 году с заменой перекрытий и инженерных систем, а в 2020 году сделали внутреннюю отделку.

    Торги по трем зданиям общей площадью более 3 тыс. кв. м состоятся 30 ноября. Начальная цена — 249,5 млн рублей.

    Фото: Предоставлено пресс-службой Российского аукционного дома

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