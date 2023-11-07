В Амстердаме задержан подозреваемый в убийстве Наполеона и Ленина из Петербурга

Полиция Амстердама задержала подозреваемого в убийстве петербургского арт-дилера Александра Левина, тело которого в 2013 году нашли в реке близ городской пристани NDSM. Труп был тщательно завернут в полиэтилен, а личность убитого удалось установить лишь спустя много лет при помощи ДНК.
Как сообщает 7 ноября издание DE TELEGRAAF, вероятного преступника также задержали благодаря исследованию биоматериалов, оставленных на теле покойного и на материале, в который он был помещен. Собранный клеточный материал совпал с тем, что имелся в базе. Теперь подозреваемый под арестом. Тем не менее говорить о стопроцентной причастности к убийству пока еще рано. Полиция просит возможных свидетелей случившегося выйти на связь.
Загадкой остается и самое главное — мотив. Пока неясно, было ли это ограбление, конфликт или «работа спецслужб». Издание не исключает последний вариант в случае с Наполеоном — так якобы называли Левина в мире искусства.
Левин стал теневым дельцом еще в 70-х годах. На Невском за ним закрепилось прозвище Ленин из-за схожего типажа. Левин давал в долг деньги, а в качестве залога принимал произведения искусства. Сначала вопросы к ленинградцу появились у КГБ, затем у ФСБ. Во время обыска в квартире Левина на Караванной нашли тайник с сотнями икон. Более подробную биографию убитого в Амстердаме дельца читайте в материале Евгения Вышенкова.