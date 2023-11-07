В Амстердаме задержан подозреваемый в убийстве Наполеона и Ленина из Петербурга

Полиция Амстердама задержала подозреваемого в убийстве петербургского арт-дилера Александра Левина, тело которого в 2013 году нашли в реке близ городской пристани NDSM. Труп был тщательно завернут в полиэтилен, а личность убитого удалось установить лишь спустя много лет при помощи ДНК.



Как сообщает 7 ноября издание DE TELEGRAAF, вероятного преступника также задержали благодаря исследованию биоматериалов, оставленных на теле покойного и на материале, в который он был помещен. Собранный клеточный материал совпал с тем, что имелся в базе. Теперь подозреваемый под арестом. Тем не менее говорить о стопроцентной причастности к убийству пока еще рано. Полиция просит возможных свидетелей случившегося выйти на связь.