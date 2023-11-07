Россиянин Ислам Махачев впервые возглавил рейтинг UFC вне весовых категорий

Российский боец Ислам Махачев впервые возглавил рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который не учитывает весовые категории. С первой строчки он сместил представителя США Джона Джонса.
Также стоит отметить, что произошли изменения в рейтинге среднего веса. Представитель ОАЭ с чеченским корнями Хамзат Чимаев поднялся на восьмую позицию.
Махачев добился триумфа 21 октября, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Он отправил в нокаут Александра Волкановски. Это позволило ему подняться на вторую строчку в рейтинге UFC. Позже он выразил свое недовольство тем, что рейтинг возглавляет Джон Джонс, предполагая, что это связано с политикой.
Исламу Махачеву 32 года. В его профессиональной карьере по смешанным единоборствам (ММА) насчитывается 25 побед и одно поражение. С другой стороны, 36-летний Джон Джонс — чемпион UFC в тяжелом весе, на счету которого 27 побед, одно поражение и еще один несостоявшийся бой. Предстоящий бой Джонса с Миочичем, запланированный на 11 ноября, отменили из-за разрыва грудной мышцы Джонса.