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    Урбанист объяснит, зачем развивать города и каким может стать Петербург

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    «Культурная столица» — штамп, который вполне монетизируется. Но при тиражировании штампов есть риск упустить что-то важное и новое, сказал в одном из интервью эксперт по городскому развитию Григорий Храбров. 9 ноября в Планетарии № 1 на Обводном он объяснит, «Зачем развивать города» (так лекция называется). Бесплатно. 12+

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
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    Даже если говорить о нашем городе как культурной столице — почему под культурой мыслится традиционно только музеи-опера-балет и т. п.? Культура — это в принципе совокупность достижений человечества. В этом смысле Петербург мог бы развиваться и как город-технопарк, в котором «обкатывались» бы инновационные проекты. Храбров, в частности, ратует за концепцию «культурного амбидекстра», мегаполиса-универсала. В конце концов, созданный Петром I город был сплошь инновационным, как сейчас бы сказали.

    Периферийные спальные районы могут становиться не гетто (чем нередко пугают), а новыми точками притяжения. Было намерение сделать такую из Охты — и в тамошний «Охта Молл» некоторое время охотно ездили на всякого рода лекции пытливые петербуржцы из других районов. А деловые учреждения могли бы стать драйвером развития, например для Пулково.

    Как может развиваться город с учетом новых технологий — что, к примеру, поменяется, если в мегаполисе появится беспилотность? Как изменится обслуживание домов и микрорайонов, если жители будут активно объединяться с помощью цифровых сервисов? Узнаем 9 ноября в Планетарии № 1. Бесплатная регистрация на сайте планетария, начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»

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