Урбанист объяснит, зачем развивать города и каким может стать Петербург

«Культурная столица» — штамп, который вполне монетизируется. Но при тиражировании штампов есть риск упустить что-то важное и новое, сказал в одном из интервью эксперт по городскому развитию Григорий Храбров. 9 ноября в Планетарии
Даже если говорить о нашем городе как культурной столице — почему под культурой мыслится традиционно только музеи-опера-балет и
Периферийные спальные районы могут становиться не гетто (чем нередко пугают), а новыми точками притяжения. Было намерение сделать такую из Охты — и в тамошний «Охта Молл» некоторое время охотно ездили на всякого рода лекции пытливые петербуржцы из других районов. А деловые учреждения могли бы стать драйвером развития, например для Пулково.
Как может развиваться город с учетом новых технологий — что, к примеру, поменяется, если в мегаполисе появится беспилотность? Как изменится обслуживание домов и микрорайонов, если жители будут активно объединяться с помощью цифровых сервисов? Узнаем 9 ноября в Планетарии
Александра Шеромова