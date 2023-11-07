Змею искали полицейские в бизнес-центре на юге Петербурга. Её владелец остался с разбитым сердцем

Переполох вызвал звонок одного из посетителей торгового центра во Фрунзенском районе в полицию.



Мужчина, как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД Петербурга и области 7 ноября, позвонил накануне после девяти вечера. Он сообщил, что у него в БЦ «Балканский 1» неизвестные отобрали змею и угрожали ему расправой. После чего он боится выходить из здания на улицу.



По предварительной информации, прибывшему наряду полиции мужчина сообщил, что пришел со змеей, ужом, в БЦ, чтобы познакомиться с девушкой. Но якобы нарвался на агрессивную компанию. В ходе конфликта, змея пропала.

