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    Змею искали полицейские в бизнес-центре на юге Петербурга. Её владелец остался с разбитым сердцем

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    Переполох вызвал звонок одного из посетителей торгового центра во Фрунзенском районе в полицию.

    Мужчина, как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД Петербурга и области 7 ноября, позвонил накануне после девяти вечера. Он сообщил, что у него в БЦ «Балканский 1» неизвестные отобрали змею и угрожали ему расправой. После чего он боится выходить из здания на улицу.

    По предварительной информации, прибывшему наряду полиции мужчина сообщил, что пришел со змеей, ужом, в БЦ, чтобы познакомиться с девушкой. Но якобы нарвался на агрессивную компанию. В ходе конфликта, змея пропала.

    Ужа на территории БЦ так и не нашли.

    Проводится проверка.

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