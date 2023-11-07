«Дальше был непередаваемый экспириенс». Петербурженка рассказывает, что делала с подосиновиками в треть метра высотой

Петербурженка Юлия нашла два огромных подосиновика и чуть не попала в книгу рекордов. Но ей не удалось это сделать, несмотря на то, что её грибы оказались больше тех великанов, которые официально считаются рекордсменами. Комичную историю неудачи Юлия рассказала 6 ноября в группе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».



Два гигантских подосиновика Юлия нашла в начале октября неподалёку от Петербурга, во Всеволожском районе Ленинградской области.



«Нашла, обрадовалась, офигела, опять обрадовалась. Пофоткалась с ними, раз такое дело) На этом история могла закончиться, но, уже дома, мне в голову пришла шальная мысль: «А вдруууг это вообще самые большие грибы?» И тут понеслось. Быстрый ресерч, и вот мы уже знаем, что самый большой красный гриб в стране был в высоту 27,5 см. Где там рулетка? О чудо, почти 32 см! Ну все, держите меня семеро. В ход пошли и рулетка, и швейный метр, и весы», — пишет Юлия.



Сделав замеры, она оставила заявку и стала ждать. «Единственное объявление для потенциальных героев звучит так — за ваш рекорд вам никто платить не собирается. Ну так-то мы не гордые, повыпендриваться и за бесплатно не грех», — отмечает Юлия. Тем временем «грибы загрустили». В итоге «было принято решение в пользу грибов: рекорды рекордами, а дать таким красавцам бесславно почернеть и сгинуть в компосте негуманно».



«Дальше был совершенно непередаваемый экспириенс: вы когда-нибудь резали грибы кубиками? Нет? А я вот да... Сначала ножку кольцами, как колбасу. Потом кубиками. А порезанная шляпка, кстати, похожа на почищенное по фэншую манго. И размером с разделочную доску», — делится Юлия.



А на следующий день, когда грибы уже были в морозилке, пришёл ответ на заявку. Оказалось, что нужен ещё целый список замеров, в том числе «вес на двух электронных весах и замер высоты с помощью лазерного дальномера», причём за каждый рекорд заявитель должен заплатить по 5000 рублей, а Юлии «их целых два насчитали: самый высокий и самый тяжелый подосиновики России».

