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    МТС согласился отменить плату за безлимитную раздачу мобильного интернета, но предупредил о росте цен

    2025
    26 комментариев

    Мобильный оператор МТС отменит плату за безлимитную раздачу трафика со смартфонов на другие устройства. Оплату отменят для тарифов с предоплаченными пакетами интернета. Ранее об отмене заявили другие операторы «большой четверки», пишет 7 ноября РБК.

    Ранее Федеральная антимонопольная служба 18 сентября установила, что в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства и обязала их перестать взимать деньги за раздачу интернета, которую все они ввели с весны этого года.

    С решением тогда не согласились в МТС. В компании объясняли, что тарифы учитывают именно индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств. В итоге компания последней из «большой четверки» согласилась отменить оплату. Когда именно это будет сделано, не уточняется. Оператор сообщил, что на это потребуется некоторое время из-за технических особенностей и предупредил, что выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к росту цен.

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    Комментарии 26

    Гость07 Ноя 2023 в 11:30
    да всем плевать
    +2−0
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