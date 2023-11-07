МТС согласился отменить плату за безлимитную раздачу мобильного интернета, но предупредил о росте цен

Мобильный оператор МТС отменит плату за безлимитную раздачу трафика со смартфонов на другие устройства. Оплату отменят для тарифов с предоплаченными пакетами интернета. Ранее об отмене заявили другие операторы «большой четверки», пишет 7 ноября РБК.



Ранее Федеральная антимонопольная служба 18 сентября установила, что в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства и обязала их перестать взимать деньги за раздачу интернета, которую все они ввели с весны этого года.