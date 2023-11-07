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    Военнослужащему из Комарово привиделась подготовка к покушению на Дмитрия Медведева

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    Алкогольный отпуск военнослужащего из Курортного района Петербурга привел к неожиданным последствиям. 58-летнему жителю Комарово почудилось странное, а именно — подготовка к покушению на бывшего президента России Дмитрия Медведева. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 ноября.

    Информатор позвонил в дежурную часть главка накануне вечером. Мужчина уверял, что видел в Комарово подозрительных людей, которые якобы могут убить заместителя председателя Совбеза. На место отправился участковый. Он выяснил, что сообщение поступило от жителя улицы Громыхалова. Звонивший оказался пьян. Мужчина пояснил, что является военнослужащим и находится в отпуске. Незнакомцев он видел по пути к Щучьему озеру, личности показались ему странными. Также заявитель рассказал, что, по его информации, в Комарово живут родственники бывшего гаранта. Эти два факта каким-то образом соединились в голове жителя поселка и превратились в подготовку к покушению.

    Полиция проверила окрестности озера и не нашла ни одного подозрительного лица.

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