Водитель в реанимации после ДТП на Дворцовой. У него были судороги, выявлено отравление

Медики спасают человека после ДТП в центре Петербурга. Его проблемы со здоровьем связаны не только и не столько с аварией. Подробности стали известны «Фонтанке» 7 ноября.



ДТП произошло на Дворцовой набережной у Троицкого моста 6 ноября около 17:50. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи госпитализировали водителя — 41-летнего петербуржца. Диагноз сложный: автотравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, судорожный синдром, острое отравление неизвестным психотропным веществом, алкогольная интоксикация. В тяжёлом состоянии мужчину поместили в токсикологическую реанимацию.

