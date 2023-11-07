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    Водитель в реанимации после ДТП на Дворцовой. У него были судороги, выявлено отравление

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    15 комментариев

    Медики спасают человека после ДТП в центре Петербурга. Его проблемы со здоровьем связаны не только и не столько с аварией. Подробности стали известны «Фонтанке» 7 ноября.

    ДТП произошло на Дворцовой набережной у Троицкого моста 6 ноября около 17:50. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи госпитализировали водителя — 41-летнего петербуржца. Диагноз сложный: автотравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, судорожный синдром, острое отравление неизвестным психотропным веществом, алкогольная интоксикация. В тяжёлом состоянии мужчину поместили в токсикологическую реанимацию.

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    Комментарии 15

    Гость07 Ноя 2023 в 12:04
    пофиг
    +0−0
    Гость07 Ноя 2023 в 11:22
    майонез числа 7 или 10
    +0−1
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