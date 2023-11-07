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    Пенсионер из Петербурга потерял 4 млн рублей, вложившись в несуществующие акции

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    71-летний мужчина из Петербурга потерял свои сбережения, поверив в сказку о быстром заработке на акциях. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 ноября.

    Накануне в полицию позвонил пенсионер из Фрунзенского района. Он пожаловался на неизвестного, который звонил ему в середине октября и представлялся менеджером по продаже акций. Незнакомец убедил пожилого петербуржца перевести деньги на различные счета, чтобы потом получить прибыль. Мужчина сделал несколько переводов, в сумме вышло почти 4 млн рублей. Своих денег он больше не видел. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

    На уловки мошенников ведутся не только пожилые петербуржцы. «Фонтанка» ранее писала, как молодой сотрудник «Газпром инвеста» попрощался с 8 миллионами рублей, поверив «специалисту ЦБ».

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