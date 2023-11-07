Три вида рака, которые не болят, — они очень агрессивны и быстро переходят в четвертую стадию

Не стоит пренебрегать профилактическими осмотрами и обследованиями Фото: Вера Сальницкая / NGS.RU Поделиться Поделиться





Онкология остается одной из самых распространенных причин смертности среди болезней. И есть несколько агрессивных видов рака, которые очень быстро могут перейти из первой в четвертую стадию, оставляя мало шансов на успешное излечение. Сергей Фурсов, главный врач Новосибирского областного онкологического диспансера и главный онколог Новосибирской области, рассказал порталу NGS.RU, как их можно выявить при прохождении самых простых обследований.

Меланома Рак кожи стоит на первом месте по выявляемости. Но важно уточнить, что его делят на три типа — плоскоклеточный, базальноклеточный и меланому. Именно последний считается самым агрессивным среди остальных. Меланома быстро развивается до 4-й стадии. — Заболеваемость меланомой невысокая, но это одна из самых агрессивных злокачественных опухолей, которые трудно поддаются лечению. И без лечения высокая одногодичная летальность, — отметил Сергей Фурсов.

Около 10% пациентов с меланомой погибают в течение года после установки диагноза.



Меланома может давать метастазы по всему телу человека — от лимфатических узлов до головного мозга и костей. Профилактика в случае с любым раком кожи одна. Нужно быть очень внимательными к себе. Меланома на коже не болит, но заподозрить рак можно даже визуально. — Следите за родинками. Изменение цвета, размера, контуров — поводы для обращения к врачу, — советует специалист. Наследственный фактор тоже играет большую роль. Если в семье у родственников была меланома, то это повод быть еще более внимательными. Очень часто диспластические невусы — плоские родинки — являются виновниками развития меланомы.

Рак поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы быстро дает метастазы в печень, почки и легкие Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





По своему строению, протеканию и трудности диагностики — это один из раков, которые диагностируются чаще всего на 3-й и 4-й стадиях. И его коварность в том, что на ранних стадиях чаще всего он не то что не болит, а вообще себя очень слабо проявляет.



— Рак поджелудочной железы на протяжении длительного времени ничем себя не проявляет. Пока эта опухоль не сдавит какие-то протоки, и не поймешь, в чем проблема. Он в итоге может проявиться возникновением, например, механической желтухи. Но это уже серьезная стадия, — отметил Сергей Фурсов. — Рак протекает очень агрессивно. И, как правило, диагностируется на 3-й и 4-й стадии. Рак поджелудочной железы быстро дает метастазы в печень, почки, легкие. В этом случае продолжительности жизни составляет около года.

При правильном и качественном УЗИ можно заподозрить рак поджелудочной железы. Это стоит помнить всем, у кого есть наследственный фактор. Врачи советуют проводить плановое УЗИ органов брюшной полости раз в год. Рак легкого

Расположение рака легких способствует его активного росту Фото: Архив NGS.RU Поделиться Поделиться





Это один из самых распространенных видов рака не только в России, но и по всему миру. Опухоль может долгое время никак себя не проявлять, а расти невероятными темпами. Из-за этого и смертность от рака легкого очень высока. Чаще всего рак легкого связан с курением — в 80% случаев. Но всё больше становится и некурящих пациентов.

Каждый пятый умерший онкопациент имел именно рак легкого.

— Рак легкого рано метастазирует, и чтобы добиться хорошей продолжительности жизни, то нужно постараться ухватить его на самых ранних стадиях, — подчеркивает Сергей Фурсов. — Флюорография — это маленький снимочек, который может в определенных случаях выявить злокачественную опухоль, но достаточно большую. Важно, чтобы снимок был правильно отсмотрен и дальше больному дан маршрут.

Расположение рака легких способствует его активного росту, поэтому чаще всего пациенты попадают к врачу уже на 3-й и 4-й стадиях. Лишь половина из них сможет прожить больше года. Чаще всего рак легкого дает метастазы в головной мозг, печень, кости.

Самый простой способ уберечь себя от рака легкого: бросить курить и ежегодно делать флюорографию — даже небольшие сомнения у врача при изучении снимка могут спасти жизнь.