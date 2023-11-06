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    В петербургском автобусе сцепились две дамы. Пострадал пальчик

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    Пассажирка автобуса досрочно закончила поездку на севере Петербурга. После склоки в салоне ей потребовалась помощь врачей.

    Как стало известно «Фонтанке», 6 ноября в салоне автобуса № 199 произошел скандал. В районе остановки у станции метро «Парнас» сцепились словом две пассажирки. Начали эмоционально жестикулировать. Одна другую дернула за палец.

    Пострадавшая вышла из автобуса и обратилась в экстренные службы. Травмированный палец синел на глазах и отказывался двигаться. Женщину забрали в Институт травматологии имени Вредена с предварительным диагнозом «перелом безымянного пальца».

    В ГУ МВД сообщили, что полиция Выборгского района Петербурга проводит проверку по факту инцидента. Там пояснили, что, со слов пострадавшей, конфликт с незнакомкой возник из-за давки в автобусе. Неизвестная хотела пройти сквозь толпу и толкнула потерпевшую, та в свою очередь сделала ей замечание, после чего и началась ссора. «В ходе словесной перепалки незнакомка схватила за руку заявительницу и вывернула той палец, после чего покинула автобус на остановке. У потерпевшей диагностирован перелом пальца», — рассказали в главке.

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