В петербургском автобусе сцепились две дамы. Пострадал пальчик

Пассажирка автобуса досрочно закончила поездку на севере Петербурга. После склоки в салоне ей потребовалась помощь врачей.
Как стало известно «Фонтанке», 6 ноября в салоне автобуса
Пострадавшая вышла из автобуса и обратилась в экстренные службы. Травмированный палец синел на глазах и отказывался двигаться. Женщину забрали в Институт травматологии имени Вредена с предварительным диагнозом «перелом безымянного пальца».
В ГУ МВД сообщили, что полиция Выборгского района Петербурга проводит проверку по факту инцидента. Там пояснили, что, со слов пострадавшей, конфликт с незнакомкой возник из-за давки в автобусе. Неизвестная хотела пройти сквозь толпу и толкнула потерпевшую, та в свою очередь сделала ей замечание, после чего и началась ссора. «В ходе словесной перепалки незнакомка схватила за руку заявительницу и вывернула той палец, после чего покинула автобус на остановке. У потерпевшей диагностирован перелом пальца», — рассказали в главке.