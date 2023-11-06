В петербургском автобусе сцепились две дамы. Пострадал пальчик

Пассажирка автобуса досрочно закончила поездку на севере Петербурга. После склоки в салоне ей потребовалась помощь врачей.



Как стало известно «Фонтанке», 6 ноября в салоне автобуса № 199 произошел скандал. В районе остановки у станции метро «Парнас» сцепились словом две пассажирки. Начали эмоционально жестикулировать. Одна другую дернула за палец.

Пострадавшая вышла из автобуса и обратилась в экстренные службы. Травмированный палец синел на глазах и отказывался двигаться. Женщину забрали в Институт травматологии имени Вредена с предварительным диагнозом «перелом безымянного пальца».