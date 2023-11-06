Клевета в газетах и Pussy Riot. Андрей Кураев рассказал, с чего начались его размолвки с патриархом Кириллом

Покинувший Россию Андрей Кураев в интервью «Фонтанке» рассказал, с чего у него начались разногласия с патриархом Кириллом, в итоге выросшие в конфликт, итогом которого стало отстранение протодиакона от служения, низложение в чине и, в конце концов, его отъезд.



«Прямая наша публичная размолвка произошла осенью 2011 года, когда Кирилл стал продавливать внутрицерковный документ об отношении церкви к газетной клевете, — рассказал он. — Там цитировались жесткие византийские законы о казни богохульников, а я не понимал, зачем в документе XXI века цитировать императора Юстиниана без всяких пояснений. Зачем церкви выступать в роли того, кто готов давить и репрессировать? Но [на тот момент секретарь Высшего церковного совета РПЦ Владимир] Легойда с патриархом продавили документ дальше».