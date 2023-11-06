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    Клевета в газетах и Pussy Riot. Андрей Кураев рассказал, с чего начались его размолвки с патриархом Кириллом

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    Покинувший Россию Андрей Кураев в интервью «Фонтанке» рассказал, с чего у него начались разногласия с патриархом Кириллом, в итоге выросшие в конфликт, итогом которого стало отстранение протодиакона от служения, низложение в чине и, в конце концов, его отъезд.

    «Прямая наша публичная размолвка произошла осенью 2011 года, когда Кирилл стал продавливать внутрицерковный документ об отношении церкви к газетной клевете, — рассказал он. — Там цитировались жесткие византийские законы о казни богохульников, а я не понимал, зачем в документе XXI века цитировать императора Юстиниана без всяких пояснений. Зачем церкви выступать в роли того, кто готов давить и репрессировать? Но [на тот момент секретарь Высшего церковного совета РПЦ Владимир] Легойда с патриархом продавили документ дальше».

    Вторым пунктом стал скандал вокруг акции Pussy Riot. По мнению Кураева, тогда «стал совсем ясен курс на превращение церкви в очередную силовую вертикаль». И это стало причиной его отхода от патриархии.

    Подробнее читайте в интервью Андрея Кураева «Фонтанке».

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