Долговязый попутчик удивил спешащих на работу китайцев. Страуса ловили с мотоцикла

Необычный участник транспортного движения огорошил китайцев, направлявшихся на работу ранним утром 6 ноября. Внезапное появление страуса на Третьем северном транспортном кольце города Чженчжоу в провинции Хэнань стало сюжетом не только для местных новостей.
По свидетельствам очевидцев, которые публикует издание Sina, птица бешено неслась в потоке машин на виадуке. Дорожная полиция отправила на перехват мотоциклетный отряд быстрого реагирования. Но страус бежал слишком быстро и был слишком велик, чтобы его хватать на ходу, поэтому сотрудники просто сопровождали животное.
Горожане рассказывали, что страус даже собрал небольшую пробку: дело было около восьми утра, и люди торопились на работу. К тому же бедняга разок как будто споткнулся и упал, но затем продолжил бег. Успокоилась птица только под мостом, куда ее загнали сотрудники местной ГИБДД. Там страуса поймал заводчик.
Многокилометровый забег насмешил пользователей соцсетей в Поднебесной, шутивших, что «страусу тоже на работу к восьми».
Африканский страус может развивать скорость до 70 километров в час, а высотой быть до 270 сантиметров.