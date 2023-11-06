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    Долговязый попутчик удивил спешащих на работу китайцев. Страуса ловили с мотоцикла

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    Необычный участник транспортного движения огорошил китайцев, направлявшихся на работу ранним утром 6 ноября. Внезапное появление страуса на Третьем северном транспортном кольце города Чженчжоу в провинции Хэнань стало сюжетом не только для местных новостей.

    По свидетельствам очевидцев, которые публикует издание Sina, птица бешено неслась в потоке машин на виадуке. Дорожная полиция отправила на перехват мотоциклетный отряд быстрого реагирования. Но страус бежал слишком быстро и был слишком велик, чтобы его хватать на ходу, поэтому сотрудники просто сопровождали животное.

    Горожане рассказывали, что страус даже собрал небольшую пробку: дело было около восьми утра, и люди торопились на работу. К тому же бедняга разок как будто споткнулся и упал, но затем продолжил бег. Успокоилась птица только под мостом, куда ее загнали сотрудники местной ГИБДД. Там страуса поймал заводчик.

    Многокилометровый забег насмешил пользователей соцсетей в Поднебесной, шутивших, что «страусу тоже на работу к восьми».

    Африканский страус может развивать скорость до 70 километров в час, а высотой быть до 270 сантиметров.

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