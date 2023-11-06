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    Тиктокер и певец Xolidayboy получил повестку в аэропорту Ставрополя

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    Повестку в военкомат вручили известному российскому певцу и тиктокеру Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) в аэропорту Ставрополя, куда он приехал в рамках концертного тура. Об этом 6 ноября со ссылкой на телеграм-каналы пишет глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

    «Оказывается, он уклонялся от армии, но при этом продолжал проводить концерты. Ранее организаторы отменили его выступление в Крыму из-за неоднозначных высказываний по принадлежности полуострова и отказа высказывать позицию по теме СВО», — сообщает она в своем канале.

    Также Мизулина прикрепила видео, которое активно распространяется по Telegram. Как пишут СМИ, на нем запечатлена беседа певца с полицейскими в аэропорту, еще можно заметить, как Минаев подписывает повестку.

    телеграм-канал Екатерины Мизулиной

    23 октября Мизулина заявила, что попросила правоохранительные органы провести проверку по поводу высказываний артиста насчет военной операции. К посту она прикрепила фрагменты из интервью тиктокера, на которых он рассуждал о присоединении Крыма к РФ. По ее словам, она получила «много гневных писем» о концертном туре Xolidayboy. «Люди требуют отмены его тура по всей стране. И я с ними солидарна: с каких пор у нас поддержка СВО стала вредить «репутации»?» — пишет Мизулина.

    MSK1 напоминает, что 26 октября продюсер музыканта Xolidayboy Ульяна Почеко сообщила о намерении подать в Следственный комитет заявление на Мизулину с требованием «наказать ее за клевету». «Xolidayboy никогда не высказывался против нашей страны, а видеозаписи, которые нашла и опубликовала Екатерина Мизулина, содержат в себе лишь информацию о том, что он родился на территории Украины, и были записаны много лет назад, еще до февраля 2022 года. Поэтому абсурдно говорить, что в этих видео артист выражает или не выражает свою позицию относительно СВО», — утверждала Почеко.

    Ближайший концерт, судя по календарю в группе ВК, у Xolidayboy должен состояться 6 ноября в Ставрополе. Об отмене никаких сообщений в паблике нет. До этого он успел выступить в Екатеринбурге и Пятигорске. А 10 декабря планирует выступить в Петербурге.

    На YouTube-канал Xolidayboy подписаны более 174 тысяч пользователей, он имеет почти 95 миллионов просмотров. В TikTiok у него 3,3 миллиона подписчиков.

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