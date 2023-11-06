Подлодка класса «Огайо» с ракетами прибыла на Ближний Восток. Обычно США об этом не сообщают

В официальном паблике в соцсетях центрального командования США в ночь на 6 ноября сообщили, что накануне подводная лодка класса «Огайо» прибыла в их зону ответственности. Ранее на той же странице сообщалось о прибытии на Ближний Восток авианосной ударной группы Дуайта Д. Эйзенхауэра (IKECSG) в составе флагманского авианосца, ракетного крейсера, эсминцев, авианосного крыла с девятью эскадрильями и командующего системами информационной войны ВМС.



По мнению CNN, размещение информации о передвижении подлодки с управляемыми ракетами — сигнал сдерживания, направленный на региональных противников. По размещенной фотографии журналисты определили, что субмарина находится в Суэцком канале. Обычно атомные суда работают в обстановке полной секретности, уточняют на телеканале.