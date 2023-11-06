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    Подлодка класса «Огайо» с ракетами прибыла на Ближний Восток. Обычно США об этом не сообщают

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    25 комментариев

    В официальном паблике в соцсетях центрального командования США в ночь на 6 ноября сообщили, что накануне подводная лодка класса «Огайо» прибыла в их зону ответственности. Ранее на той же странице сообщалось о прибытии на Ближний Восток авианосной ударной группы Дуайта Д. Эйзенхауэра (IKECSG) в составе флагманского авианосца, ракетного крейсера, эсминцев, авианосного крыла с девятью эскадрильями и командующего системами информационной войны ВМС.

    По мнению CNN, размещение информации о передвижении подлодки с управляемыми ракетами — сигнал сдерживания, направленный на региональных противников. По размещенной фотографии журналисты определили, что субмарина находится в Суэцком канале. Обычно атомные суда работают в обстановке полной секретности, уточняют на телеканале.

    СМИ заметило, что объявление о размещении подлодки было сделано в момент проведения встреч госсекретаря Энтони Блинкена с партнерами на Ближнем Востоке.

    Центральное командование США — командование в составе Вооружённых сил страны, отвечающее за планирование операций и управление войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.

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    Комментарии 25

    Гость06 Ноя 2023 в 17:20
    Конец уж близок…
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