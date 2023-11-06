Теперь с 20:00. В Херсонской области увеличили комендантский час

В Херсонской области изменится период действия комендантского часа. С 7 ноября он устанавливается с 20:00 до 06:00 часов. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.



«Уважаемые херсонцы, прошу учитывать эти изменения при планировании своих поездок и перемещений по личным или деловым надобностям», — добавил он.



При этом пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко уточнил ТАСС, что действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение по дорогам через Херсонскую область в Крым.



В конце мая комендантский час в регионе был сокращен. Режим действовал с 23:00 до 04:00 вместо периода с 22:00 до 05:00.

