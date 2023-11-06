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    Теперь с 20:00. В Херсонской области увеличили комендантский час

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    5 комментариев

    В Херсонской области изменится период действия комендантского часа. С 7 ноября он устанавливается с 20:00 до 06:00 часов. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    «Уважаемые херсонцы, прошу учитывать эти изменения при планировании своих поездок и перемещений по личным или деловым надобностям», — добавил он.

    При этом пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко уточнил ТАСС, что действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение по дорогам через Херсонскую область в Крым.

    В конце мая комендантский час в регионе был сокращен. Режим действовал с 23:00 до 04:00 вместо периода с 22:00 до 05:00.

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    Комментарии 5

    Гость06 Ноя 2023 в 15:28
    Смысл ?
    +0−0
    Гость06 Ноя 2023 в 15:24
    Вы там держитесь.
    +2−0
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