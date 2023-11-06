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    Лавров заявил, что англосаксы подталкивают Ближний Восток к большой войне

    1958
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    Запад подталкивает ближневосточный регион к грани большой войны, что приводит к всплескам терроризма и многомиллионным потокам беженцев. Об этом 6 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия».

    По его словам, сейчас «англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны» (цитата по ТАСС). Эта линия Запада, уверен Лавров, в полной мере проявляется на Украине, в Ираке, Ливии и Сирии.

    Тем не менее Лавров отметил, что Россия сохраняет «открытость и к прагматичному диалогу с западными странами», если те на деле проявят готовность учитывать интересы Москвы и взаимодействовать на основе взаимной выгоды. Министр предположил, что «рано или поздно» на Западе «осознают бесперспективность нынешнего антироссийского курса».

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