Пешеходу — смерть, водителю — уголовное дело. Страшное ДТП на «Сортавале»

Смертельное ДТП произошло в Ленобласти вечером воскресенья. Всему виной невнимательность. Подробности рассказали 6 ноября в региональном ГУ МВД.
Авария случилась 5 ноября около 18:15 на 31-м километре трассы «Сортавала». 62-летний водитель «Вольво S40» ехал в сторону Петербурга и сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В итоге 45-летний мужчина скончался.
Как уточнили в главке, водитель в этом году 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Возбуждено уголовное дело по части 3-й статьи 264-й УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).