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    «Как и должно быть в Питере». Главный синоптик рассказал, что нас ждет и почему это нормально

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    Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»
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    Главный синоптик города Александр Колесов охарактеризовал погоду последнего из длинных выходных в Петербурге, 6 ноября. Дальше, по его словам, загадывать сложно, потому что в атмосфере «постоянно происходит перестройка». А пока погода — спокойная, циклоны — малоактивные и друг за другом смещаются через наш регион.

    «Это настоящая осенняя погода, какая и должна быть в Питере, — нашел плюсы он. — А то или рекорды экстремально теплые, или снег в октябре. Сейчас каждый день дождь или морось, относительно тепло в течение всех суток от +4 до +8 градусов, да еще и ветра совсем нет».

    Собственно, так в Петербурге 6 ноября и будет — пасмурно, временами осадки на большую часть дня.

    В свою очередь ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус рассказывает, что погоду в городе сформирует циклонический вихрь с центром над странами Прибалтики. По его информации, температурный фон на 3–4 градуса выше климатической нормы: +6... +8, по области +4…+9 градусов.

    Такая же температура нас ждет и в первый рабочий день, временами — дожди.

    Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»

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