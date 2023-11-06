«Как и должно быть в Питере». Главный синоптик рассказал, что нас ждет и почему это нормально

Главный синоптик города Александр Колесов охарактеризовал погоду последнего из длинных выходных в Петербурге,
«Это настоящая осенняя погода, какая и должна быть в Питере, — нашел плюсы он. — А то или рекорды экстремально теплые, или снег в октябре. Сейчас каждый день дождь или морось, относительно тепло в течение всех суток от +4 до +8 градусов, да еще и ветра совсем нет».
Собственно, так в Петербурге 6 ноября и будет — пасмурно, временами осадки на большую часть дня.
В свою очередь ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус рассказывает, что погоду в городе сформирует циклонический вихрь с центром над странами Прибалтики. По его информации, температурный фон на 3–4 градуса выше климатической нормы:
Такая же температура нас ждет и в первый рабочий день, временами — дожди.