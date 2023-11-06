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    На Московском вокзале очевидцы сняли на видео экстремальную поездку на «Сапсане». Одного трюкача увезли в больницу

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    42 комментария

    Двое приятелей решили «зайцами» проехать на скоростном поезде «Сапсан». Одному ловкости не хватило, его увезли в больницу.

    читатель «Фонтанки» @pivozadizayn

    Как рассказали «Фонтанке» очевидцы 6 ноября, накануне в 15:10 на платформе Московского вокзала появились двое бегущих юношей. Они следовали за движущимся «Сапсаном», и пока он не набрал скорость, смогли запрыгнуть в пространство между двумя вагонами. Через семь минут поездки один из зацеперов попытался забраться выше и упал на пути.

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    В управлении полиции на транспорте по Северо-Западу подтвердили происшествие. Там уточнили, что госпитализирован 19-летний юноша. Его состояние оценивается как средней тяжести.

    читатель «Фонтанки» @pivozadizayn

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    Комментарии 42

    Гость06 Ноя 2023 в 13:08
    Усейн Болт отдыхает
    +0−0
    Гость06 Ноя 2023 в 12:49
    плевать на дураков
    +0−0
    Гость06 Ноя 2023 в 12:39
    Билет сколько стоит?
    +0−0
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