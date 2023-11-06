На Московском вокзале очевидцы сняли на видео экстремальную поездку на «Сапсане». Одного трюкача увезли в больницу

Двое приятелей решили «зайцами» проехать на скоростном поезде «Сапсан». Одному ловкости не хватило, его увезли в больницу.
читатель «Фонтанки» @pivozadizayn
Как рассказали «Фонтанке» очевидцы 6 ноября, накануне в 15:10 на платформе Московского вокзала появились двое бегущих юношей. Они следовали за движущимся «Сапсаном», и пока он не набрал скорость, смогли запрыгнуть в пространство между двумя вагонами. Через семь минут поездки один из зацеперов попытался забраться выше и упал на пути.
В управлении полиции на транспорте по Северо-Западу подтвердили происшествие. Там уточнили, что госпитализирован
читатель «Фонтанки» @pivozadizayn